Schweizer Grenzwächter haben einen gesuchten Rumänen gefasst. Dem 35- jährige Mann, aktenkundig in Baselland sowie in Solothurn, wird Diebstahl zur Last gelegt. Beim Durchsuchen seines Fahrzeuges fanden die Grenzwächter mehrere Hundert Franken und ein mutmassliches Einbruchswerkzeug.