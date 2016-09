«Den Lehrpersonen die Hand zu reichen, ist nicht nur ein Gebot des Anstands, es ist tief in unserer Gesellschaft und Kultur verwurzelt», äusserte sie sich weiter. Um in Zukunft Klarheit zu schaffen, will Monica Gschwind eine Anpassung des Baselbieter Bildungsgesetzes. Schulleitungen sollen ähnliche Fälle damit künftig direkt dem Amt für Migration melden können.

«Damit will ich auch politisch durchsetzen, dass an unseren Schulen die hiesigen Gepflogenheiten von allen eingehalten werden, unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrer Religion, unabhängig von ihrer weltanschaulichen Auffassung», sagte Monica Gschwind dazu. «Heute stehen Tür und Tor weit offen für mannigfaltige Provokationen. Ich will dem ein Ende setzen. Für mich ist klar: Der Handschlag wird durchgesetzt – ohne Wenn und Aber.» (poe)