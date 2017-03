Eigentlich hatte die 83-jährige Frau nur ihr Auto an der Hauptstrasse in Muttenz parkieren wollen. Stattdessen kommt es zu einem Malheur: Die Frau verwechselt, gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft, Brems- mit Gaspedal. Ihr Auto donnert in einen zirka 20 Meter entfernten Hauseingang. Dort verkeilt sich das Fahrzeug, ehe es zum Stillstand kommt.

Personen wurden glücklicherweise keine verletzt. Die Autolenkerin erlitt einen Schock und wurde durch die Sanität betreut. Das Auto erlitt Totalschaden und musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen werden.

An der Liegenschaft entstand laut Polizeiangaben ein "erheblicher Sachschaden", der allerdings noch nicht genau beziffert werden kann. (pz)