Gegen 18.26 Uhr am Sonntagabend erhielt die Baselbieter Polizei die Meldung, wonach auf einem Parkplatz an der Hauptstrasse in Pratteln ein Fahrzeug in Brand stünde.

Die angerückte Feuerwehr konnte den brennenden Personenwagen schnell löschen. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, wurde das Auto komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 60 000 Franken. Auch die Häuserfassade, an der das Fahrzeug stand, wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursache ist noch unklar und wird von Spezialisten der Polizei untersucht. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Bran machen können, werden gebeten sich an die Einsatzzentrale in Liestal zu wenden. Tel. 061 553 35 35.