Federer wurde 2003 – im Jahr seines ersten Grand-Slam-Titels – von seinem Heimatkanton geehrt. Mittlerweile ist Federer eine globale Legende vom Kaliber eines Muhammad Ali. Was soll er an einer Sportpreisfeier in der Provinz? Beugger verweist auf den engen Kontakt zur Familie Federer. «Rogers Eltern besuchen regelmässig unsere Veranstaltungen.» Und Roger selbst sei angesichts seines Status «unglaublich bodenständig». Beugger ist überzeugt: Der Besuch der globalen Sport-Ikone in der Heimat wird nicht Wunschdenken bleiben.