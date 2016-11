Frau Sinha, das Café Odeon galt lange Zeit als neuralgisches Zentrum für die europäischen Intellektuellen. Ist es ein Zufall, dass Sie gerade diesen Ort als Treffpunkt für das Interview vorgeschlagen haben?

Shumona Sinha: Die Geschichte des Cafés Odeon kannte ich am Anfang nicht. Das Café ist mir zunächst wegen seines französischen Namens aufgefallen. In Paris gibt es das Cinéma Odeon, das Café Odeon, das Odeon-Viertel, das mein Lieblingsquartier in der Stadt ist. Erst als ich meinen Freunden vom Café erzählt habe, habe ich erfahren, dass es damals ein Treffpunkt für Intellektuelle war.

Sie sind angezogen und verhalten sich sehr französisch, oder zumindest sehr westlich. Sind Sie Französin?

Ich bin Indisch-Französin. Ich bin kein Mischling von Geburt an, ich bin in eine bengalische Familie geboren. Bis ich 27 Jahre alt war, habe ich immer in Kalkutta gelebt. Mit 27 Jahren bin ich dann in Paris angekommen und ich habe mich dort sofort zu Hause gefühlt. Auch vor meiner Ankunft in Paris, während meiner Adoleszenz, war ich von der Weltliteratur fasziniert, von der französischen, der deutschen, der russischen Literatur. In meinem Kopf lebte ich damals schon irgendwo anders. Je mehr die Jahre vergingen, desto mehr fühlte ich mich gegenüber meinem Umfeld verschoben. Als ich dann in Paris angekommen bin, konnte ich mich so anziehen, wie ich es wollte, trinken, rauchen – obwohl ich gar nicht rauche. Ich hatte viele Möglichkeiten, viele Freiheiten, die mir vorher versperrt waren.

In einem Interview sagten Sie, es war das Bedürfnis nach der Flucht, das Sie Indien verlassen liess.

Es ist heute 15 Jahre her, seitdem ich Indien verlassen habe. Wenn ich heute zurückkomme, einmal pro Jahr, freue ich mich, die neue Generation zu sehen, besonders die jungen Frauen. Sie haben viele Freiheiten erlangen können. Heute ist die Mittelschicht wohlhabender als damals, sie sagen mir: Was machst du in Frankreich, wir haben hier doch alles? Als ich jünger war, lebten die meisten aus der Mittelschicht traditionell, ausser einem sehr begrenzten Kreis von sehr reichen Menschen. Das späte Heimkommen nach einem Kinoabend führte immer zu einem Streit mit den Eltern. Damals hat mich dieser Mangel an Freiheit enorm erstickt. Man kann sich nicht täglich mit den Eltern, mit den Nachbarn streiten, oder täglich rechtfertigen. Man möchte etwas anderes im Leben machen. Und das Französischstudium, das ich in Indien gemacht habe, war wirklich mein Pass für die Freiheit.

Eine Freiheit, die Sie auch in der französischen Sprache gefunden haben?

Ja. Das Französische gibt mir viel mehr Freiheit als die bengalische Sprache mit ihrem sozialen Druck. Als Frau würde ich mir nie erlauben, so zu denken, wie ich es auf Französisch tue. Ich würde nicht so an die Liebe, an den Sex, an das Leben, an die Politik denken.

Solche Denk- und Sprechzensuren sind auch in Ihrem Roman «Kalkutta» zu finden. Die Figuren kommunizieren nicht untereinander, drücken ihre Liebe nicht aus.

In Indien sagt man nicht: «Ich liebe dich.» Man sieht nicht, wie sich die Eltern küssen. Es gibt eine Beklemmung, eine Stille, die für mich sehr drückend wirkt. Gleichzeitig heisst das nicht, dass die Liebe nicht gelebt wird. Sie wird gelebt, auf eine andere Weise. Wenn man es aber mit der westlichen Art vergleicht, sieht die indische Liebe still aus.