«Vorfinanzierung» heisst das Zauberwort, wenn es darum geht, das Basler S-Bahn-Projekt Herzstück in Bundesbern schmackhaft zu machen. Damit soll «die Planungssicherheit für dieses für die Region Basel entscheidende Bauprojekt erhöht werden», begründete Regierungsrat Hans-Peter Wessels im April 2016 das Vorgehen. Seither haben sich auch die Verkehrs- und die Regiokommission sowie zuletzt der Grosse Rat für eine Vorfinanzierung ausgesprochen, um «den Weg für die Aufnahme des Herzstücks in den vom Bund geplanten Ausbauschritt 2030/35 zu ebnen», wie Mitte Januar in einer Medienmitteilung der Regierung bekräftigt wurde.

Eingeschränkte Möglichkeiten

Gestern nun erschien in der «Neuen Zürcher Zeitung» ein Artikel, der aufhorchen lässt. Darin wird die Antwort des Bundesrats auf die Interpellation des Luzerner CVP-Ständerats Konrad Graber erläutert, der sich erkundigte, ob eine Vorfinanzierung dem geplanten unterirdischen Bahnhof in Luzern «zusätzlichen Schub verleihen» könne. Und die Antwort des Bundes lautet: Nein, denn wenn «die Bundesversammlung nur die Projektierung einer Massnahme beschlossen hat, so beschränkt sich die Vorfinanzierung auf diese Projektierungskosten».