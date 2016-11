Am Samstag, im Verlauf des Abends, wurde in Riehen an der Wendelinsgasse 3 ein in der weissen Zone parkierter Personenwagen beschädigt. Durch den Aufprall auf das Heck wurde der Stossstangenschutz abgerissen.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.