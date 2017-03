Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt mitteilt, wurde am Montagmorgen das Lebensmittelgeschäft Coop Pronto Riehen an der äusseren Baselstrasse überfallen. Als eine Angestellte um kurz vor 5 Uhr das Geschäft betrat, erschien ein Mann bedrängte sie, gelangte in den Laden und verlangte Bargeld.

Als der Alarm losging, schlug er die 27-Jährige zu Boden und flüchtete. Eine Fahndung blieb bisher erfolglos. Die Frau wurde ins Spital gebracht.

Der Täter wird folgendermassen beschrieben: 40-45 Jahre alt, 180-185 cm gross, schlank, spricht Hochdeutsch, trug auffällige Jacke mit weissen Rechtecken und schwarzen Kreisen im Brustbereich, Schal, Wollmütze, schwarze Handschuhe und Bluejeans.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen. (bz/sda)