Der Deal war von langer Hand vorbereitet. Die Basler Kantonalbank (BKB) zahlt die grossen Minderheitsaktionäre bei ihrer Tochterfirma «Bank Coop» aus und hält künftig gut drei Viertel der Aktien. Ein Viertel der Wertpapiere wird weiterhin an der Börse gehandelt. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund, ein Gründungsmitglied der Bank, hatte durch den Verkauf seiner Aktien schon im vergangenen Jahr gut 35 Millionen Franken in die Kassen geleitet.

Der Detailhandelskonzern Coop hat am Mittwoch den Verkauf ihrer Aktien für 78 Millionen Franken abgewickelt. Coop verabschiedet sich nicht nur aus dem Aktionariat, sondern auch als Namensgeberin: Ab Mai heisst die «Bank Coop» neu «Cler», was dem rätoromanischen entnommen sei, wie die Bank gestern erklärte. Es heisse «klar, einfach, deutlich», und so soll «Cler» denn auch sein. Auch dieser Namen steht seit längerem fest: Die Marken- und Domainrechte sicherte sich die Bank bereits im vergangenen Sommer.

Andreas Sturm wird Präsident

Ein neuer Name wird auch der Spitze der Bank stehen: An der Generalversammlung vom 20. April wird Andreas Sturm zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er löst Ralph Lewin ab, der seinen Rückschritt ins Glied des einfachen Verwaltungsrats als «Generationenwechsel» erklärt. Richtiger wäre wohl eine andere Begründung: Nachdem Finanzdirektorin Eva Herzog (SP) im vergangenen Dezember Sturm per 1. April als Verwaltungsratspräsidenten der BKB abgesetzt hat, wird dieser nun mit einer Beförderung bei der «Bank Coop» entschädigt. Durch die Ernennung wird verständlich, weshalb Sturm nach seiner umstrittenen Rückstufung bei der Staatsbank nicht gleich den Bettel hingeworfen hat. Eine Bestätigung einer informellen Absprache ist selbstredend nicht zu erhalten.

Die Bereinigung beim Führungspersonal der staatlichen Basler Bank ist damit aber längst nicht abgeschlossen. Im BKB-Verwaltungsrat hat Herzog mit Ausnahme von Ex-Regierungsrat Ralph Lewin (SP) zwar alle politischen Mandatsträger entsorgt. Sebastian Frehner (SVP), Christine Keller (SP) und Jan Goepfert (SP) sassen als BKB-Delegierte jedoch auch im obersten Führungsgremium der «Bank Coop» – und werden dort für mindestens ein Jahr bleiben.

Adrian Bult, der neuen BKB-Präsident, und Andreas Sturm wollten offenkundig Herzogs Fehler eines radikalen Führungswechsels nicht wiederholen. Ein solcher wäre jedoch erfolgt, würden bei der «Bank Coop» die politisch mandatierten BKB-Vertreter sofort ersetzt. Schliesslich demissionieren mit dem Ausscheiden der Minderheitsaktionäre zwangsweise schon deren Vertreter im Verwaltungsrat.

Die Ironie bleibt: Die mit einer Staatsgarantie ausgestattete BKB hat einen politfernen Aufsichtsrat, in der rein kommerziellen «Bank Coop» dominieren ehemals politisch Delegierte, wobei mit Keller, Goepfert und Lewin gleich drei Sozialdemokraten Einsitz haben.

Teurer Namenswechsel

Die kommenden zwei Jahre werden für die «Bank Coop» zu einer Zeit des Übergangs. Dies in der strategischen Führung, die wohl in einem Jahr erneuert wird, aber sicher im Geschäftsverlauf. Mittelfristig will die Bank wachsen, doch zunächst sind vor allem hohe Investitionen notwendig, um den neuen Namen «Cler» im schweizweiten Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Schliesslich ist die Tochterbank der auf Basel konzentrierten BKB mit 31 Filialen in der ganzen Schweiz präsent.

Angaben, was die Umbenennung kosten wird, macht die Bank keine. Für Sturm ist der Namenswechsel allerdings unausweichlich. Einerseits sei die Marke «Coop» in der Schweiz derart mächtig, dass sie automatisch das Label «Bank Coop» überlagert. Andererseits habe die BKB nicht nur Lizenzgebühren für die Nutzung des Namens «Coop» bezahlen müssen, sondern mit ihren Werbeanstrengungen auch noch das Branding des Detailhandelskonzerns mitfinanziert.

Für Sturm könnte die neue Konstellation zum Glücksfall werden: Stand er als BKB-Präsident unter direkter Aufsicht der kantonalen Finanzdirektorin, kann er seine Ideen bei «Cler» einflussfrei umsetzen. Die Wortähnlichkeit ist zwar dem Zufall geschuldet: Aber dass der neue «Cler»-Präsident seit zehn Jahren auch die Fair-Trade-Organisation «Claro» leitet, dürfte auch die Art seiner Bankführung beeinflussen. Hatte er als BKB-Präsident eine Universalbank mit beschränktem regionalem Aktionsradius zu führen, kann er sich bei «Cler» auf ein verhältnismässig transparentes Geschäft für Privatkunden beschränken, dieses jedoch gesamtschweizerisch ausbauen.

Von der Muttergesellschaft BKB wird erwartet, dass «Cler» spätestens ab 2019 einen grösseren Anteil zu den jährlich 45 Millionen Franken beiträgt, die der Kanton gemäss Eignerstrategie von ihrem Bankkonzern an Gewinnablieferung budgetiert. Diese Erwartungshaltung hat die Regierung diese Woche beschlossen und kommuniziert.

Fall Leimgruber

Die Gesamtverantwortung der BKB-Gruppe liegt ab dem 1. April beim Präsidenten Adrian Bult. Dieser hat diese Woche bereits seine konstituierende Sitzung in neuer Zusammensetzung geleitet, an der erste Personalentscheide gefällt wurden. Der auffälligste: Die neue Bankrätin Priscilla Leimgruber nimmt Einsitz in den Risikoausschuss.

Die Personalie gibt zu reden. Schliesslich war Leimgruber in der Geschäftsleitung der Glarner Kantonalbank und als Finanzchefin für das interne Controlling zuständig, als die Bank Kredite vergab, die höhere Risiken beinhalteten als von den Statuten her zulässig waren. Flankiert wird Leimgruber allerdings von Domenico Scala, der den BKB-Risikoausschuss präsidiert, sowie von Andreas Sturm und von Jacqueline Henn Overbeck, der Risikoexpertin der «Bank Coop».