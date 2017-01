Mit den Schimpansen und den Orang-Utans sind auch die beiden anderen Menschenaffen-Arten in den Top-10 der Zolli-Medienstars vertreten. Sprecherin Tanja Dietrich sagt: «Menschenaffen und besonders die Gorillas stossen auf grosses Interesse bei den Zolli-Besuchern. Das menschenähnliche Verhalten unserer nächsten Verwandten ergibt viele spannende Geschichten, die sich gut erzählen lassen.» Zudem habe es in den letzten Jahren viel Nachwuchs und den Neubau des Affenhauses gegeben.

Mit 26 Mitteilungen in zehn Jahren schafft es der Storch auf Platz zwei. Dietrich sagt, das sei logisch: «Einmal wenn sie in Richtung Süden ziehen, einmal, wenn sie zurückkommen und dann werden auch noch jedes Jahr Störche beringt – macht schon drei Meldungen jährlich.» Mit dem Sendestorch Amelios wurden zudem in Zusammenarbeit mit Storch Schweiz medienwirksam die Zugrouten der Störche erforscht. «Amelios, der mittlerweile gestorben ist, hat sogar eine eigene Facebook-Seite, über die wir nochmals gesondert über die Zolli-Störche berichten», sagt Dietrich.

Ebenfalls hoch im Kurs sind Elefanten, Nashörner und Löwen, über die jeweils 22 Mal berichtet wurde. «Bei der Panzernashorn-Zucht hat der Zoo Basel weltweit eine führende Rolle inne: 1956 kam bei uns das erste in einem Zoo geborene Panzernashorn auf die Welt und auch in den vergangenen Jahren hatten wir einige Zuchterfolge, zuletzt am 7. Januar 2017». Was natürlich auch wieder eine Medienmitteilung mit sich brachte.