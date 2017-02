Ist dieser Wegfall der starren Massstäbe auch eine Erleichterung?

Die starren Werte oder Richtlinien wurden bewusst aufgebrochen. Der Effekt ist, dass damit auch Orientierungslinien verloren gegangen sind. Und: Was früher revolutionär war, gilt manchmal plötzlich als konservativ. Dieser Aufbruch der Werte erzeugt Unsicherheit. Soll man sich eine Rückkehr wünschen und sein Heil in sogenannten klaren Werten suchen? Das wäre ein Irrtum, glaube ich. Aber der Umgang mit der heutigen Prämisse «Alles ist möglich» ist eben auch nicht einfach. Entweder, man freundet sich mit der Offenheit an oder man kippt in einen neuen Fundamentalismus. Es braucht meiner Meinung nach positive und zuversichtliche Leitfiguren, die nicht wegen einer vereinfachenden Eindeutigkeit als Vorbilder fungieren, sondern wegen ihrer Nachvollziehbarkeit und Sinnhaftigkeit.

Wie wird diese Erkenntnis den Studenten vermittelt?

Wir können da nur vorleben. Junge Menschen dürfen an ihren idealistischen Zielen und Berufszielen auch mit einer grossen Prise Jugendlichkeit, vielleicht gar Naivität arbeiten. Ein Beispiel: Zu mir kam mal von sehr weit her ein Gitarrist, der sagte, er wolle der beste Gitarrist der Welt werden. Aber ich antwortete, er sei da bei mir an der falschen Adresse. Ich möchte helfen, hervorragende Musiker auszubilden, die solche Kategorien vermeiden. Also versuche ich zu vermitteln, welche Einstellung es braucht, um im Musikerberuf zurechtzukommen. Seien wir ehrlich: schöner, schneller und virtuoser zu spielen, ist für Junge vielleicht eine Art Urmotivation. Aber sie darf nicht zum Gefängnis werden. Auch ich hatte eine Lebensphase, in der ich als Preisträger durch die Welt gereist bin und immer die Rolle des Virtuosen bedienen musste. Ich wollte aber eigene Programmideen verwirklichen und merkte bald, dass sich meine persönliche Entwicklung mit dieser Rolle nicht vereinbaren liess. Ich habe dann versucht, Kompromisse zu finden. Aber das hat nicht immer funktioniert.

Wie sind Sie dann vom preisgekrönten Solisten zum Direktor geworden?

Das war eine Art Unfall. In Organisation und Verwaltung mitzuarbeiten, war nie mein direkter Wunsch, aber ich wollte Dinge möglich machen. Als 1997 ein guter Freund und Musikerkollege von mir tödlich verunfallt ist, hat mich das in eine sehr nachdenkliche Phase gestürzt. Gleichzeitig sind einige grössere Projekte geplatzt. So habe ich begonnen, am Berner Konservatorium, wo ich damals unterrichtete, Projektideen einzubringen. Diese wurden überraschenderweise schnell angenommen und bereits ein Jahr später, habe ich eine Musikwoche mit der russischen Komponistin Galina Ustwolskaja organisiert. Das hat mich sehr beflügelt. Als Direktor bin ich weniger nah an den Projekten dran und das fehlt mir manchmal. Andererseits verstehe ich mich weiterhin als Ermöglicher und keinesfalls als Bestimmer. Der Lohn für die organisatorische Arbeit sind die warmherzigen und inspirierenden Menschen, die hier arbeiten. Ich habe es schon einmal gesagt: Der Laden brummt und ich bin überzeug, dass irgendwo hier ein Zauber verborgen liegt, der die Akademie zu einem besonderen Ort macht.