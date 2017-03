Dass seither der Druck unter dem Deckel des geschlossenen Bohrlochs allmählich anstieg, sei erwartet worden, teilte das baselstädtische Gesundheitsdepartement (GD) am Mittwoch mit. In den letzten Monaten sei nun auch die Zahl der nicht spürbaren Mikrobeben deutlich angestiegen. Das stärkste erreichte nun eine Magnitude von 1,9 - spürbar für Menschen würden Stösse ab etwa 2,5.

Dass nach einer kontrollierten Wieder-Öffnung des Bohrlochs die Mikrobeben "erneut graduell abnehmen", werde "mit hoher Wahrscheinlichkeit" erwartet, hiess weiter. Um ein für die Bevölkerung spürbares Beben zu vermeiden, habe das GD daher die Öffnung des Bohrlochs verfügt.

Experten könnten jedoch auch so nicht ausschliessen, dass in den kommenden Jahren ein spürbares Erdbeben auftreten kann. Nach heutiger Einschätzung blieben indes "Schadensbeben unwahrscheinlich".

Als Eigentümerin des Bohrlochs sind die Industriellen Werke Basel (IWB) verantwortlich für die alte Anlage. Sie arbeiten ein konkretes Projekt für eine langsame Öffnung und kontrolliertes Ablassen des Drucks aus. Gemäss einem IWB-Sprecher ist noch nicht bekannt, wie lange dies dauert - auch die Kosten seien noch nicht beziffert.

Nach früheren Erfahrungen rechnet man beim Öffnen mit dem Austritt von Wasser und "wenigen Gasen", im Wesentlichen Stickstoff. Gemäss dem Sprecher ist beides nicht nutzbar und wird entsorgt.

Die Idee, zwecks Wärmegewinnung Gestein mittels Wasserdruck durchlässig zu machen, wird derweil andernorts weiter verfolgt: So läuft im Grimselgebiet ein Versuch im Felslabor mit weit geringerem Druck als damals in Basel. Und in Genf gibt es Pläne, ab 2020 Gesteinswärme in bis zu 3000 Metern Tiefe zu nutzen.