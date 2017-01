Bis zu 1050 PS soll der SUV so an alle vier Räder schicken können. Für den Sprint von null auf 100 km/h nennt Faraday Future eine Zeit von 2,39 Sekunden – das Model S von Tesla braucht in seiner stärksten Ausführung 2,5 Sekunden.

Auch beim Laden will der Neuling die Nase vorne haben: Bis zu 500 Meilen Reichweite soll er pro Stunde laden können. Damit wäre der Akku in weniger als einer Stunde wieder voll. Wo man eine entsprechende Ladesäule finden kann, ist aber noch nicht bekannt. Mit dem mitgelieferten Ladegerät sollen 50% Akkuladung in weniger als 4,5 Stunden möglich sein.