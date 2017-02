In einem Interview mit der deutschen «Bild»-Zeitung forderte US-Präsident Donald Trump mehr Gegenseitigkeit. Während man in den Staaten viele deutsche Autos sehe, fahren auf deutschen Strassen kaum amerikanische Wagen. Während Trump schon über erhöhte Importzölle nachdenkt, kontert BMW-Chef Harald Krüger, dass BMW der grösste Auto-Exporteur der USA sei. Im Werk in Spartanburg werden die Modelle X5 und X6 für den Weltmarkt gefe

rtigt. Die Münchner beschäftigen rund 70 000 Menschen in den USA. Der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel wirft ein, dass die Amerikaner halt bessere Autos bauen sollen, damit diese in Deutschland auch gekauft würden. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt zu beachten: Viele Modell bieten amerikanische Hersteller in Europa gar nicht offiziell zum Kauf an, sie sind lediglich per Direktimport zu bekommen. Daher hier vier Kandidaten, die wir auch in der Schweiz gerne begrüssen würden.