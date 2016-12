Die Leichtigkeit spüren

Die Lenkung ist leichtgängig und direkt ausgelegt und wird von einer mitlenkenden Hinterachse unterstützt. Trotzdem fühlt sich das alles mechanisch, echt und simpel an. Im Lenkrad spürt man, was an der Vorderachse passiert. Weiss genau, wie viel Haftungsreserven noch da sind. Und man weiss auch, dass im 911 R trotz aller Reinheitsgebote die helfende Hand der Elektronik da ist. Das ESP kann und muss getrost eingeschaltet bleiben. Denn es stört das Fahrerlebnis keine Sekunde. Es greift ein, wenn es nötig ist, was man vor allem auf nasser Strecke schätzt. Es bremst aber nicht ein, sondern korrigiert sanft. Im Gegensatz zum Rennstrecken-orientierten GT3 RS muss der 911 R ohne die breite Karosseriedes 911 Turbo auskommen. Das heisst weniger Spurbreite und damit auch nicht das letzte, ultimative Quäntchen an Grip beim Einlenken und in Kurven. Genau das macht das Fahrerlebnis noch intensiver, weil man die Physik spürt, die leichten Bewegungen, die das Autofahren, wie schon im Urahnen, zum emotionalen Akt machen. Auch auf die brachiale Optik des GT3 RS wurde verzichtet. Das grosse Spoilerwerk würde nicht nur zu viel Abtrieb bringen, den man auf der Strasse nicht braucht – der grosse Diffusor am Unterboden bringt genügend Stabilität –, es würde auch die klassische Optik des 911 R zerklüften. Die schlanke Linie passt nämlich perfekt zu den zahlreichen Retro-Zitaten wie dem Maschengitter mit klassischem Schriftzug am Heck, den Sitzen mit braunem Leder und Karomuster, den Rennstreifen an Dach und Schwellern oder den Tacho-Zifferblättern mit grüner Schrift. Alles, wie es einmal war. Ist der 911 R also ein wehmütiger Blick zurück, bevor die hochtechnisierte Zukunft endgültig beginnt? Wohl kaum. Der 911 R ist ein Zeichen, dass man bei Porsche erkannt hat, was sich die Kunden wünschen. Dass der Saugmotor im GT3 weiterlebt, ist gewiss. Dass man ein neues Schaltgetriebe entwickelt, nur um es in einem limitierten Sondermodell einzusetzen dagegen eher unwahrscheinlich. Die Fahrfreude ist also noch lange nicht am Ende!