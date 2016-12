Auf dem Rückweg erklärt er mir, wie es dazu kam und die Chinesen ein Geschäft daraus entwickelten. Als Südkoreaner kann man über Mittelsmänner Verwandte in Nordkorea ausmachen. Werden diese gefunden, macht man an einem Flussabschnitt ab und kann seine Familie vom Boot aus mit Essen, Kleidern und so weiter unterstützen.

«Im Sommer, wenn es mehr Touristen hat, ist das Ufer voll mit Nordkoreanern, die auf Unterstützung hoffen. Einige kommen dann auch in kleinen Booten zum Touristenschiff und holen Waren ab. Es ist tragisch.» Ob er an eine Wiedervereinigung glaubt? «Die ist wieder weit weg. In Südkorea beschäftigen wir uns momentan mehr mit unserer eigenen Präsidentin.»

Die Bootsfahrt ist das eindrücklichste, aber nicht das einzige Absurdum an der brisanten Grenze. Im nahen Dandong (China) liegt auf der gegenüberliegenden Flussseite Sinuiju (Nordkorea). Am Tag wirkt die nordkoreanische Stadt «normal».