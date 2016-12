Merkel hat sich erschüttert über den mutmasslichen Terroranschlag in Berlin geäussert. "Das ist ein sehr schwerer Tag", sagte sie nach dem Anschlag mit mindestens 12 Toten am Vorabend in Berlin.

Sie denke in diesen Stunden zuallererst an die Toten und Verletzten. Ein ganzes Land sei in Trauer vereint. "Ich denke an die Rettungskräfte, Polizisten, Feuerwehrleute, Ärzte und Sanitäter." Merkel dankte ihnen "von Herzen für ihren schweren Einsatz". Sie denke auch an die Ermittler.

Merkel betonte: "Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt." Auf Weihnachtsmärkte werde man nicht verzichten. "Auch, wenn es in diesen Stunden schwer fällt: Wir werden die Kraft finden für das Leben, wie wir es in Deutschland leben wollen - frei, miteinander und offen."