Das Thema «Designated Survivor» ist derzeit in den USA in aller Munde. In der gleichlautenden TV-Serie (in der Schweiz auf Netflix verfügbar) spielt Kiefer Sutherland den US-Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung Thomas Kirkman. Er wird nach einem verheerenden Terroranschlag auf das Kapitol unverhofft als Präsident vereidigt und muss irgendwie verhindern, dass das Land in der Anarachie versinkt.

Sutherland ist in der Serie der Designated Survivor, der auch in der Realität existiert. Ihn zu bestimmen, wird eine der ersten Amtshandlungen des 45. Präsidenten der USA, Donald Trump sein, bevor er am 20. Januar vereidigt wird. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass an jenem Freitag etwas sehr Schlimmes passiert.