Inzwischen hat Bundeskanzlerin Merkel dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump persönlich am Telefon zu seinem Wahlsieg gratuliert, nachdem sie in einer ersten Stellungnahme am Mittwoch dem Republikaner in bemerkenswerter Weise und verknüpft mit Bedingungen eine Zusammenarbeit angeboten hatte, sollte sich Trump an demokratisch-freiheitlichen Werten orientieren. Am Telefon teilte Merkel Donald Trump nun mit, dass sie sich freue, ihn spätestens beim G-20-Gipfel im kommenden Sommer in Hamburg zu treffen. Dort wird übrigens auch die Schweizer Regierung auf Trump treffen, die Kanzlerin hat die Schweiz zur G-20 eingeladen.

Kontakte zu Trumpf fehlen

Bereits jetzt arbeitet das politische Berlin mit Hochdruck daran, Kontakte zu Trumps künftiger Regierungsmannschaft zu knüpfen. Die Bundesregierung hat keine Ahnung, wie der 70-Jährige künftig vorgehen wird. Wie sind seine Worte im Wahlkampf zu gewichten? Ziehen sich die USA von der Rolle des «Weltpolizisten» zurück? Was wird in Syrien sein, im Ukraine-Konflikt, mit dem Iran-Deal, wird sich Deutschlands Rolle in der Nato ändern? «In der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass die Präsidentschaftsbewerber ihre Berater ausschickten, ein wenig über die aussenpolitische Linie informierten. Hier ist es so, dass wir die aussenpolitische Linie nicht kennen», zeigte sich Aussenminister Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch etwas ratlos und mahnte die Europäer dazu, das Heft zunehmend in die eigene Hand zu nehmen. «Wir sollten als Deutsche und Europäer nicht wie das Kaninchen auf die Schlange schauen. Wir sollten uns auch selbst vergewissern, wo wir stehen.»

Die neue Rolle in Europa

Möglicherweise wird Deutschland unter einem Präsidenten Trump tatsächlich dazu gezwungen sein, die Rolle der Führungsnation in Europa noch stärker an sich zu reissen. Eine Rolle, die jedoch eine Mehrheit der Bevölkerung ablehnt. Markus Kaim, Experte für die Nato und transatlantische Beziehungen bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, sieht auf Deutschland eine Veränderung zukommen, die bereits unter Präsident Barack Obama eingesetzt hatte. «Die USA haben bereits unter Obama damit begonnen, ihr Engagement in der internationalen Politik zu reduzieren. Damit steht Trump nun in einer Kontinuitätslinie von Obama.»

Die Erwartungen an die Europäer stiegen demnach, aussenpolitisch stärker Verantwortung zu übernehmen. Weil Frankreich innenpolitisch turbulente Zeiten durchmache und sich Grossbritannien mit dem Brexit aus der Europäischen Union verabschiedet habe, falle die Rolle der Führungsnation Deutschland zu. «Wenn Trump die amerikanische Führungsrolle reduzieren will, braucht er in Europa Partner. Das wird vor allem Angela Merkel sein.»

Nicht nur aussenpolitisch steht Berlin nach den US-Wahlen vor einer neuen Situation, auch innenpolitisch könnte sich Trumps Sieg bemerkbar machen. Erste Trump-Gratulanten in Deutschland fanden sich im Lager der Alternativen für Deutschland (AfD). Auch in Deutschland zeigen sich Risse zwischen politischer Klasse und Teilen der Bevölkerung, viele Menschen, die sich von den etablierten Parteien abgewendet haben oder sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt sehen, suchen ihr Heil bei der AfD. Die AfD dürfte bei den Bundestagswahlen im kommenden September in den Bundestag einziehen.

Aufschwung für AfD?

Der renommierte Politikwissenschafter und Populismus-Experte der Freien Universität Berlin, Hajo Funke, glaubt nicht, dass Trumps Wahlsieg der AfD oder rechtspopulistischen Bewegungen in Deutschland Auftrieb verleihen wird. «Die Bedingungen in Deutschland sind anders. Wir verfügen über ein ausgefeiltes repräsentatives System», sagt er auf Anfrage. Selbstverständlich müssten demokratische Parteien jene Menschen ernst nehmen, die das Gefühl haben, «abgehängt» zu sein. Funkes Fachkollege, der Politikwissenschafter Werner Patzelt von der Universität Dresden, sieht die Kanzlerin nach Trumps Erfolg noch stärker unter Druck als ohnehin: «Wenn die Kanzlerin begreift, dass die Kluft zwischen der politischen Klasse und der Bevölkerung auch bei uns gigantisch gross ist und wenn sie ihre Art und Weise ändert, mit den Leuten umzugehen, kann die Kanzlerin und die CDU in der Situation Vertrauen hinzugewinnen.»