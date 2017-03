Vor allem aber Populisten in Ungarn, Frankreich, Holland und in Deutschland selbst, die an den Grundfesten der EU rütteln, sorgen dafür, dass sich viele deutsche Wähler wieder hinter die Kanzlerin stellen, um eine berechenbare Politik dem wilden Populismus entgegenzusetzen, sagt Jan Müller, Populismusforscher an der Universität Rostock. Die Wahlen in den Niederlanden hätten gezeigt: «Wenn nicht eine Frage im Fokus steht, die sich mit Ja oder Nein beantworten lässt – wie etwa der Brexit –, dann wird es für politische Parteien, die auf Vereinfachungen setzen, schwer.»

AfD verliert an Boden

Die allgemeine Krisensituation in Europa und unklare Zukunftsperspektiven führen also dazu, dass die Kanzlerin wieder etwas fester im Sattel sitzt. Tatsächlich schwächelt in Deutschland derzeit auch die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD), die in jüngsten Umfragen auf unter 10 Prozent gerutscht ist.

Noch auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise erreichte die Partei komfortabel zweistellige Werte und ist inzwischen in mehr als der Hälfte der 16 Landesparlamente vertreten – bei anstehenden Wahlen im Saarland, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein diesen Frühling wird sich ihre Präsenz in den Landesparlamenten weiter erhöhen.

Dennoch leidet die noch junge politische Kraft unter parteiinternen Streitigkeiten, vor allem aber an der Tatsache, dass ihr wichtigstes politisches Themenfeld nicht mehr im Fokus des Interesses steht. «Die Flüchtlingsfrage ist nicht mehr virulent, die Zuwanderung rückläufig», sagt Jan Müller.

Deutsche wählen pragmatisch

Mit einem antieuropäischen Kurs allein und Kritik an zu viel Einfluss Brüssels, dem Ruf nach rigorosen Grenzkontrollen und der Forderung, notfalls die Euro-Zone zu verlassen, seien gerade in Deutschland keine Mehrheiten zu holen, ist Müller überzeugt. Eine Politik, die auf die Stärkung nationaler Kräfte und nationale Alleingänge in Europa setze, sei in Deutschland wegen der Geschichte des 20. Jahrhunderts in breiten Kreisen nicht populär.

Die verheerende Vergangenheit mit dem NS-Regime habe dazu beigetragen, dass viele Deutsche pragmatisch wählen und riskanten Experimenten eine Absage erteilen – eine Tatsache, von der Merkel profitieren könne.