Barack Obama hat heute seinen allerletzten Arbeitstag als US-Präsident. Für einen Abstecher in die Schweiz hat es ihm in seinen acht Jahren an der Spitze des mächtigsten Landes der Welt nie gereicht, obwohl er angetan war vom hiesigen Gesundheitssystem. Die Krankenkassenreform, die er in den USA durchgesetzt hatte und die unter dem Titel «Obamacare» berühmt wurde, orientiert sich am Schweizer System. Laut dem Ahnenforscher Hans Herren hat Obama übrigens Schweizer Vorfahren. Sein Ururururururururgrossvater Hans Gutknecht wurde kam 1692 im Freiburgischen Ried zur Welt.

Alle Präsidenten der USA: