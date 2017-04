In Mar-a-Lago begrüsste er Xi nun betont freundlich. Es sei eine "grosse Ehre", den chinesischen Staatschef zu empfangen, sagte Trump und fügte scherzhaft hinzu: "Wir hatten eine lange Diskussion, und bis jetzt habe ich noch nichts bekommen, absolut nichts."

Xi seinerseits sagte, er sei bereit, mit Trump zusammenzuarbeiten, um das Verhältnis "von einem neuen Ausgangspunkt" voranzubringen. "Es gibt tausend Gründe, dass die chinesisch-amerikanischen Beziehungen funktionieren, aber keinen, sie auseinanderzubrechen", ergänzte er nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua vom Freitag.

Weitere Gespräche am Freitag

Am Donnerstagabend stand ein Abendessen auf dem Programm, an dem auch First Lady Melania Trump und Xis Frau Peng Liyuan teilnahmen. Für Freitag waren weitere Beratungen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern der führenden Wirtschaftsmächte geplant.

Dabei dürften Handelsfragen und das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm im Zentrum stehen. Der US-Präsident hatte im Vorfeld die chinesische Führung aufgefordert, ihre Sanktionen gegen Pjöngjang zu verschärfen. Andernfalls drohte er mit einem Alleingang der USA - wobei er offenliess, worin dieser bestehen könnte.

Nach Angaben chinesischer Staatsmedien wird Trump im Laufe des Jahres zu einem Gegenbesuch in Peking erwartet. Trump habe Xis Einladung "mit Freude" angenommen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Der US-Präsident hoffe, bald nach Peking reisen zu können.

Sorge wegen US-Luftangriff in Syrien

Überschattet wurde das Treffen in Mar-a-Lago von dem US-Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien. Trump verkündete den Einsatz zur Vergeltung eines Giftgasangriffs in Syrien kurz nach dem Abendessen mit Xi in einer Fernsehansprache an die US-Bürger. Der chinesische Präsident sei persönlich über den bevorstehenden Angriff informiert worden, erklärte das Weisse Haus.

Das Aussenministerium in Peking warnte angesichts des US-Einsatzes vor einer weiteren Eskalation des Konflikts. Eine "erneute Verschlechterung" der Lage müsse dringend verhindert werden, sagte eine Ministeriumssprecherin am Freitag. Gleichzeitig betonte sie, dass die chinesische Regierung den Einsatz von Chemiewaffen kategorisch ablehne.

Die USA und andere westliche Staaten machen die syrische Armee für den mutmasslichen Giftgasangriff verantwortlich, bei dem am Dienstag mindestens 86 Menschen getötet wurden.