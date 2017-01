Kritischer Hollande

Die beiden Ländern wollten ihre bilateralen Beziehungen weiter ausbauen. In dem 45-minütigen Telefonat habe Trump auch seine Teilnahme am G20-Treffen in Hamburg im Juli zugesagt, teilte Merkels Sprecher Steffen Seibert am Abend in Berlin mit. Trump habe auch "seine Freude ausgedrückt", Merkel bald in Washington zu begrüssen.

Klare Worte fand Frankreichs Präsident François Hollande. Dieser habe in seinem Telefongespräch mit Trump vor einer Abschottung der USA gewarnt. In einer unstabilen Weltlage wie der heutigen sei dies eine Sackgasse. Auch forderte Hollande seinen US-Kollegen auf, das Prinzip der Aufnahme von Flüchtlingen zu respektieren, teilte das französische Präsidialamt mit.

Abe in Washington

Ein weiterer Gesprächspartner Trumps war Japans Regierungschef Shinzo Abe. Ihm sicherte Trump die volle Unterstützung der USA zu. Bei dem Gespräch sei es unter anderem um die Bedrohung des US-Verbündeten durch das nordkoreanische Atomprogramm gegangen.

Trump lud den japanischen Regierungschef für den 10. Februar zu einem Treffen nach Washington ein. Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis werde "demnächst" nach Japan reisen, hiess es in der Mitteilung weiter.

Nach seinem Wahlsieg hatte Trump Abe Mitte November als ersten amtierenden Regierungschef empfangen. Eine seiner ersten Amtshandlungen war der Ausstieg der USA aus dem Freihandelsabkommen TPP. Damit brüskierte er auch seinen Handelspartner Japan. Abe kündigte nach der Entscheidung an, er wolle Trump davon überzeugen, an dem gemeinsamen Abkommen festzuhalten.