Cox war während einer Bürger-Sprechstunde in ihrem Wahlkreis in der Nähe von Leeds attackiert worden. Der Angreifer rief "Britain first" (Grossbritannien zuerst), gab mehrere Schüsse ab und stach zudem auf sein Opfer ein, wie es heisst. Der Brexit-Wahlkampf war nach dem Mord an Cox vorübergehend ausgesetzt worden.