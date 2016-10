Am 23. Oktober 1956 hatte in Ungarn eine Revolte gegen die stalinistische Herrschaft begonnen. Sie wurde knapp zwei Wochen später von sowjetischen Truppen blutig niedergeschlagen.

Die Opposition kritisiert den zunehmend autoritären Regierungsstil Orbans. Zuletzt hatte man auch hinter der mysteriösen Schliessung der oppositionellen Tageszeitung "Nepszabadsag" vor zwei Wochen Orbans Hand vermutet.

Zum Festakt vor dem Parlament erschienen am Sonntag mehrere tausend Anhänger der rechts-nationalen Regierung. Die Gegendemonstranten sammelten sich an den Rändern des Parlamentsvorplatzes, riefen "Diktator! Diktator!" und bliesen in Trillerpfeifen. Pfiffe gab es auch für Orbans Ehrengast, den polnischen Präsidenten Andrzej Duda.

Orban verteidigte in seiner Ansprache seine harsche Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen. Er geisselte das Europa der EU dafür, dass es stets den bequemeren Weg gehe: "Statt eigener Kinder wählt es Migranten, statt Arbeit die Spekulation", sagte er.