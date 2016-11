Die Mauer an der Grenze zu Mexiko – Trumps Berater Newt Gingrich glaubt nicht, dass er ernsthaft versuchen werde, Mexiko die Rechnung dafür zu schicken. «Aber es war ein guter Wahlkampf-Slogan», sagte der ehemalige Sprecher des Abgeordnetenhauses am Donnerstag. Rudy Giuliani, ehemaliger Bürgermeister von New York und Trump-Vertrauter, riet dem neuen Präsidenten Steuersenkungen sollten Priorität haben. «Das mit der Mauer wird eine Weile dauern. Aber er wird sie auf jeden Fall bauen. Er hat es versprochen», sagte er am Donnerstag in einem Interview mit CNN.

4. Einreisemoratorium für Muslime