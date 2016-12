Trumps Team bestätigte das Telefonat am Freitag und erklärte in einer Stellungnahme: "In ihrem Gespräch haben der gewählte Präsident Trump und Präsidentin Tsai Ing-wen über die engen wirtschaftlichen, politischen und sicherheitspolitischen Bindungen zwischen Taiwan und den USA gesprochen."

Das Weisse Haus distanzierte sich umgehend vom Vorgehen Trumps. "Es gibt keine Änderung an unserer seit langem geltenden Politik", sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Emily Horne. "Wir sind streng unserer Ein-China-Politik verpflichtet."

Ein früherer Diplomat und Mitorganisator des Telefongespräches erklärte, chinesische Vertreter seien wegen des Schrittes nicht beunruhigt, weil Trump noch nicht im Amt sei.

Washington hatte 1979 die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan gekappt und Peking als einzige Regierung Chinas anerkannt - zugleich unterhielt die US-Regierung inoffiziell aber stets weiter freundschaftliche Kontakte zu Taipeh.

Spannungen verschärft

Wegen des Drucks aus der Volksrepublik China haben nur wenige Länder Taiwan als souveränen Staat anerkannt. Auch die Schweiz unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan.

Taiwan hatte sich zum Ende des Bürgerkriegs 1948 von China abgespalten. China ist Taiwans grösster Handelspartner. Umgekehrt ist die Insel einer der grössten Investoren in der Volksrepublik. Mit der Wahl der peking-kritischen Tsai zur Präsidentin Taiwans in diesem Jahr haben sich die Spannungen zusätzlich verschärft.