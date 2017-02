Nach viel Kritik an den ersten Amtswochen will Trump zur besten abendlichen Sendezeit in den USA seinen Anhängern einen optimistischen Ausblick auf kommende Herausforderungen bieten.

Der Präsident spricht über die Ecksteine seiner Politik. Neben dem Komplex nationale Sicherheit werden weitere Schwerpunkte die Themen Steuern und Arbeitsplätze, Handel, Einwanderung und Gesundheit sein.

Trump ruft laut Auszügen aus dem Redemanuskript zu Optimismus, Zusammenhalt und Hoffnung auf: "Die Zeit für Denken in kleinen Dimensionen ist vorbei", sagt er demnach. Die Zeit für banale Kämpfe sei vorüber. "Wir brauchen nur den Mut, die Träume zu teilen, die unsere Herzen füllen", sagte Trump. Er forderte alle politischen Lager zur Kooperation auf. "Von nun an wird Amerika von unserem Streben befähigt - nicht von unserer Furcht belastet."

Trump spricht vor beiden Kammern des Kongresses, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Ausserdem sind Mitglieder des Kabinetts und des Obersten Gerichts anwesend.