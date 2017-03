Zum zweiten Mal haben syrische Regierungstruppen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus der historischen Oasenstadt Palmyra vertrieben. Die Stadt sei wieder vollständig unter Kontrolle, teilte die syrische Armee am Donnerstag mit. Zusammen mit Verbündeten und russischer und syrischer Luftwaffe habe man die Stadt befreit.

Nachdem die Extremisten aus der Stadt geflohen seien, habe die Armee zunächst aber nur langsam in die Stadt einrücken können, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (SOHR) mit Sitz in Grossbritannien. Zahlreiche Sprengfallen und Minen seien in der Stadt versteckt. Aus syrischen Armeekreisen hiess es, dass die IS-Kämpfer in die rund 70 Kilometer nördlich gelegene Stadt Al-Sochini geflohen seien.