"Als Jugendlicher im Ruhrpott habe ich dank offener Grenzen mit einem Interrail-Ticket viele europäische Länder kennengelernt." Hartmann trug das Gedicht "Europa" von Kurt Tucholsky vor, in dem der Satiriker 1932 das damalige Europa mit abgeschotteten nationalen Grenzen beschrieb.

Seit Wochen versammeln sich EU-Anhänger jeweils am Sonntag in zahlreichen europäischen Städten, um für ein friedliches, geeintes Europa ohne Grenzen zu demonstrieren.

In Hannover nahmen am Sonntag etwa 400 Menschen an der Kundgebung teil. In Frankfurt, wo die Bewegung für ein starkes demokratisches Europa gegründet wurde, kamen nach Polizeiangaben rund 1000 Menschen in der Innenstadt zusammen.