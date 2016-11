Investmentbanker

In den Augen von Bürgerrechtlern wurde die virtuelle Publikation damit zum Sprachrohr der sogenannten «alt right»-Bewegung, die aus den USA ein «Homeland» für weisse Europäer machen wollen. Eine Lancierung von «Breitbart.com» in Frankreich und Deutschland ist geplant, hiess es am Montag in der «New York Times». In Frankreich soll Marine Le Pen der Publikation als Vehikel dienen.

Bannon konnte sich diese Kampagnen leisten, weil er nach seiner Dienstzeit in der US-Marine als Investmentbanker viel Geld verdiente. 1990 machte er sich, nach einem Gastspiel bei Goldman Sachs, selbstständig. Den Jackpot knackte er, als er 1993 den Verkauf der Fernseh-Produktionsfirma Castle Rock an Turner Broadcasting System einfädelte – und auf ein Honorar verzichtete. Stattdessen erhielt er eine Beteiligung an den Senderechten von «Seinfeld», der kultigen Fernsehserie. Dies zahle sich noch heute aus, erzählte Bannon vor einem Jahr der Publikation «Bloomberg Businessweek».