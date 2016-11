Intelligent?

Sehr. Und er hat viel Humor, lacht gerne. Ich glaube, das wird gut gehen mit ihm als Präsident.

Glauben Sie, dass er seine Wahlversprechen – zum Beispiel den Bau der Mauer – einhalten wird?

Klar. Allerdings darf man sich das nicht so vorstellen, dass er da jetzt Backsteine aufeinanderbeigen wird. Man muss das eher als virtuelle Mauer verstehen, die die Grenzsicherheit erhöht. Was er sicher macht, ist, die rund drei Millionen Mexikaner, die Verbrechen begangen haben, auszuschaffen. Und er wird konservative Richter ins oberste Gericht holen. Wenn Hillary Präsidentin geworden wäre, wäre das Spiel bald vorbei gewesen. Dann hätte man neben einer linken Präsidentin plötzlich auch noch linke Richter gehabt: eine tödliche Kombination.

Trump hat auch angekündigt, Jobs – zum Beispiel jene der Autoindustrie – zurück in die USA zu holen. Das

dürfte schwierig werden, oder?

Bis zu einem gewissen Grad ist das möglich. Wenn er zum Beispiel die Unternehmenssteuer für Grosskonzerne wie General Motors von heute 35 auf 15 oder 20 Prozent senkt, dann hilft das natürlich. Aber was Trump bisher nicht ganz versteht, ist, dass die Lohnkosten in den USA sehr viel höher sind als etwa in China oder in Mexiko. Dort gibt es übrigens hervorragende Autoproduktionsstätten. Die Mexikaner sind unglaublich diszipliniert und gut ausgebildet. Die mexikanischen Werke gehören zu den besten der Welt. Es wird also schwierig sein für Trump, der Autoindustrie zu sagen: Ihr produziert ab jetzt wieder in den USA. Dann wird die Autoindustrie einfach zurückfragen: Und wer zahlt die Hunderte Millionen zusätzlicher Lohnkosten?

Und, wer zahlt die?

Es könnte theoretisch ein Staatsprogramm geben, das Firmen unterstützt, die ihre Produktion wieder in die USA verlegen. Aber ein solcher staatlicher Eingriff ins marktwirtschaftliche System wäre grundfalsch. Man kann das Land nicht mit Verordnungen verändern, sondern nur mit einem richtigen Belohnungssystem. Die Industrie kann Trump mit weniger Regulierungen und geringeren Steuern belohnen.

Sie sind einer der Pioniere der amerikanischen Elektroauto-Szene, haben als General-Motors-Manager den elektrischen Chevy Volt lanciert und sind Verwaltungsratspräsident von Via Motors, die herkömmliche Benzinautos zu Elektroautos umrüstet. Bedeutet Präsident Trump das endgültige Aus für die Elektro-Autos?

Ich glaube an die Zukunft von elektrischen Autos. Sie sind effizient, sauglatt zu fahren und lange haltbar. Aber mit den tiefen Benzinpreisen, die wir heute in Amerika haben, sind Elektroautos schlicht nicht wirtschaftlich. Fast 100 Prozent der Amerikaner bevorzugen nach wie vor Benzin- oder Diesel-betriebene Autos. Solange Elektro-Autos teurer sind in der Anschaffung und im Unterhalt als herkömmliche Autos, wird die Elektro-Industrie unter Trump in Schwierigkeiten geraten. Ob die Firma Via Motors seine Präsidentschaft übersteht, weiss ich nicht.

Man müsste also die Benzinpreise erhöhen, um die Elektroauto-Industrie zu retten?

Es gibt zwei Methoden: Entweder ist es günstiger für den Konsumenten, auf ein Elektro-Auto umzusteigen, oder der Umstieg wird vom Staat verordnet. Unter Trump wird es keine solche Verordnung geben. Es muss sich für die Konsumenten also finanziell lohnen, umzusteigen. Sonst wird die Industrie untergehen.

Auch bei der Elektro-Industrie

sind Sie also strikte gegen staatliche Unterstützung?

Wenn man Hunderte Milliarden Dollar in Projekte steckt, die eine negative Rendite haben, dann hat das negative Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft. Und die Elektro-Industrie ist derzeit schlicht nicht rentabel. Stellen sich vor, eine Autofirma würde jahrelang in ein Modell investieren, das niemand kaufen will. Diese Firma wird pleitegehen. Das ist doch einleuchtend. Und trotzdem geben verschiedene westliche Regierungen blind Geld aus für grüne Projekte, auch wenn die niemand will und auch wenn die unglaubliche Subventionsmengen fressen. Und dann fragt man sich, wieso die Wirtschaft ins Stocken gerät?