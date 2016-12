Der Tod des bewaffneten 23-Jährigen hatte zu zweitägigen Krawallen in der Stadt Milwaukee im Mittleren Westen der USA geführt. Videomaterial von Körperkameras der Beamten hatten gezeigt, dass der Polizist den Mann, den er wegen eines mutmasslichen Drogendelikts verfolgte, erst in den Arm schoss.

Der junge Mann stürzte und verlor seine Waffe. Dennoch feuerte der Beamte einen zweiten, diesmal tödlichen Schuss in die Brust des Opfers ab. Heaggan-Brown wurde im Oktober wegen eines mutmasslichen sexuellen Übergriffs aus dem Polizeidienst entlassen.

Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze haben in den vergangenen Jahren in den USA wiederholt für Empörung und Aufruhr vor allem in der afroamerikanischen Bevölkerung gesorgt.