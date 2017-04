Beim Verfassungsreferendum am Sonntag hofft der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan auf Zustimmung der Wähler zu seinem geplanten Präsidialsystem. Es würde seine Machtfülle massiv erweitern und seine Stellung an der Staatsspitze zementieren – möglicherweise bis weit in die 2030er-Jahre hinein.

Dabei wurde Erdogan von seinen Gegnern immer wieder abgeschrieben. Was hat der 63-Jährige nicht schon alles weggesteckt: eine Haftstrafe und ein politisches Berufsverbot wegen islamistischer Hetze 1998, eine schwere Krankheit, Zweifel an seinem akademischen Grad, die landesweiten Massenproteste vom Sommer 2013, die wenige Monate später aufgekommenen Korruptionsvorwürfe und den Putschversuch vom Juli 2016.

Aufgewachsen im Hafenviertel

Kämpfen kann er. Das hat er schon als Junge gelernt im Istanbuler Hafenviertel Kasimpasa, wo man kräftige Ellenbogen und starke Fäuste braucht. Der Sohn einer Seemannsfamilie verdiente sich sein Taschengeld mit dem Strassenverkauf von Limonade und Sesamkringeln.

Sein frommer Vater schickte ihn auf ein islamisches Priestergymnasium. Mitschüler gaben ihm den Spitznamen «Koran-Nachtigall» – weil er so schön aus dem Heiligen Buch rezitieren konnte.