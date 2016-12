Der Fall Bearth beschreibt im Kleinen, was im «Superwahljahr» auf Deutschland zukommen könnte. Im Frühjahr stehen drei wichtige Landtagswahlen an, im September die Bundestagswahl. Die deutschen Geheimdienste und Politiker sämtlicher Couleur, mit Ausnahme der AfD, warnen vor gezielten Manipulationen des deutschen Wahlkampfes durch ausländische Dienste, mutmasslich gesteuert aus Russland. Gezielt gestreute sogenannte «Fake-News», also erfundene Meldungen oder Zitate wie im Fall Bearth, werden über das Internet verbreitet. Sie können dazu führen, dass der Rückhalt für bestimmte Politiker, im Extremfall der Bundesregierung, in der Bevölkerung bröckelt und die Stimmung kippt.

Zudem rechnen die deutschen Behörden mit gezielten Cyberattacken gegen Politiker, die Regierung und staatliche Organisationen. Bereits in den vergangenen Monaten registrierten die Geheimdienste einen eklatanten Anstieg des so genannten «Spear Phishing» gegen Parteien und Bundestagsfraktionen. Abgeordnete erhalten beispielsweise ein Mail eines angeblich seriösen Absenders. Klickt der Empfänger auf einen darin angegebenen Link, können die Angreifer anschliessend aus dem Netz Informationen über Politiker, Parlamentsbetrieb und Regierung sammeln, um sie im Wahlkampf gezielt gegen Einzelpersonen oder Institutionen einzusetzen.

«Wir müssen uns im Wahlkampf auf Verzerrungen und Lügengeschichten einstellen», warnte der aussenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, spricht von einer Gefahr durch Hackerangriffe aus Russland. Es gebe Erkenntnisse, «dass Cyber-Angriffe stattfinden, die keinen anderen Sinn haben, als politische Verunsicherung hervorzurufen».

Gezielte Attacken gegen Merkel

Ob die Cyber-Attacken tatsächlich aus Russland gesteuert sind, ist schwer nachzuweisen. Der Tscheche Jakub Janda, der das Vorgehen des Kremls in der hybriden Kriegsführung seit Jahren untersucht, sieht Russland hinter europaweiten Desinformationskampagnen, wie er gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» erklärt: «Putin wird den ganzen Werkzeugkasten der Propaganda und Desinformation nutzen, um im Wahlkampf gegen Angela Merkel vorzugehen.» Der Kreml werde versuchen, die Kanzlerin für sämtliche Probleme, die durch die Zuwanderung auf das Land zukommen, verantwortlich zu machen, um Stimmung gegen die Regierungschefin zu schüren. Deutschland soll vor allem seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts Ziel russischer Desinformationskampagnen geworden sein. Die Bundesregierung setzt sich für die Beibehaltung der Sanktionen gegen Moskau ein. Russland dürfte also ein vitales Interesse an einem Politikwechsel in Berlin haben.