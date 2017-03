Der französische Präsidentschaftswahlkampf steht vor einer entscheidenden Woche. Der bisherige Spitzenreiter François Fillon, den seine Republikaner-Partei bereits fest im Élysée-Palast glaubte, hat am Mittwoch einen Termin bei drei Untersuchungsrichtern. Sie könnten gegen ihn ein offizielles Strafverfahren wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder eröffnen, da Fillon seine Frau Penelope jahrelang und fürstlich als parlamentarische Assistentin entlöhnte, ohne dass sie diese Arbeit bisher belegen konnte.

Um von seiner Affäre abzulenken, präsentierte Fillon gestern in einem gross inszenierten Auftritt sein Wirtschaftsprogramm, obwohl dessen Kerninhalt längst bekannt ist. Das Rentenalter soll von 62 auf 65 Jahre steigen, die 35-Stundenwoche gestrichen und die Arbeitslosenentschädigung gedeckelt werden.

Die radikalen Vorschläge wären eine Zeitenwende für Frankreich. Bloss: Die Schlagzeilen der französischen Medien galten am Montag einem anderen Umstand. Der Kandidat, der den Leuten den Gürtel enger schnallen will, soll in den letzten fünf Jahren auf eher obskure Weise zu Luxuskleidern im Wert von 48 500 Euro gekommen sein. «Ein Freund» habe ihm im Februar zwei Anzüge der Pariser Nobelschneider Arnys für 13'000 Euro bezahlt, berichtete das Sonntagsblatt Le Journal du Dimanche. Der Check kam offenbar von der Bank Monte dei Paschi di Siena, wo laut Pariser Medien viel russisches Geld fliesst - und Fillon gilt als Freund Russlands. Weitere Ausgaben für Blazer, Masshosen und Parkas im Umfang von 35 500 Euro soll er grösstenteils in bar geregelt haben.

Fillon bezeichnete dies gestern als Teil seines «Privatlebens» und meinte: «Ein Freund hat mir Anzüge geschenkt – na und?» Einmal mehr werde er auf alle Arten attackiert, weil er Frankreich ein radikales Reformprogramm verpassen wolle.

Wie war das mit «Bling-Bling»?

Nicht diese einzelne Details, sondern der Gesamteindruck erinnert viele Franzosen an die «Bling-Bling»-Amtszeit von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Sein langjähriger Premierminister steht nicht so sehr auf Glitzer und Glamour: Fillon mag eher konservative Klasse, wie sein schlossähnliches Landgut bei Le Mans beweist. Die Zeitung Le Monde meinte allerdings, hinter dem gutbürgerlich-rechtschaffenen Erscheinungsbild des diskreten Katholiken scheine eher ein «misanthroper Taktiker und Verheimlicher» durch.

Auch wenn die neusten Angaben zu seinem Finanzgebaren ohne Rechtsfolgen bleiben dürften, sind sie für den Betroffenen wahlpolitisch verheerend – und für Marine Le Pen ein gefundenes Fressen. Die Rechtspopulistin fragte am Montag, ob jemand für den höchsten Posten im Staat charakterlich geeignet sei, wenn er «das Geld so liebt».

In den Umfragen verliert Fillon zunehmend an Boden. Mit noch 19 Prozent Sympathiestimmen liegt er immer klarer hinter Le Pen und Emmanuel Macron, denen rund 25 Prozent gutgeschrieben werden. Die Pariser Presse fragt, ob Le Pen bald nur noch ein Konkurrent verbleibe. Was, wenn der unerfahrene Wahlkämpfer Macron in den nächsten sechs Wochen auch noch straucheln sollte?

In der Verzweiflung sammeln die Republikaner in aller Diskretion Unterschriften für Fillons gemässigten Parteifreund Alain Juppé - obwohl dieser jede Idee einer Ersatzkandidatur von sich gewiesen hat. Bis zum Freitag müssen die Präsidentschaftskandidaten 500 Patenstimmen gewählter Politiker beibringen. Ohne Kandidat zu sein, kommt Juppé erstaunlicherweise schon auf fast schon 300 Unterschriften.