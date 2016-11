Donald Trump ist mit Abstand der reichste Amerikaner, der je zum Präsidenten gewählt wurde. Schätzungen über sein Vermögen variieren zwischen 3,7 Milliarden Dollar (Forbes) und mehr als 10 Milliarden Dollar (Trump), auch weil die Familienholding «The Trump Organization» sich beharrlich weigert, Einblick in die Geschäftsbücher zu geben. Bekannt ist deshalb nur, was Trump selbst während seines Wahlkampfes bekannt gab in Eingaben an die zuständige Ethikbehörde (United States Office of Government Ethics). Demnach ist der neue Präsident an mehr als 530 Unternehmen im In- und Ausland beteiligt. Die Liste reicht von Hotels über Golfplätze, Geschäftsimmobilien, Eigentumswohnungen bis hin zu obskuren Firmen – zum Beispiel die China Trademark LLC. Unter dem Strich generierten diese Firmen im Jahr 2015 Brutto-Einnahmen von bis zu 557 Millionen Dollar.

Präsident darf Business machen

Theoretisch ist es einem Präsidenten nicht verboten, weiter geschäftlich tätig zu sein. Michael Cohen, ein Vertrauter des Unternehmers, gab diese Woche aber bekannt, dass sich Trump von sämtlichen seiner Beteiligungen trennen und er seine drei ältesten Kinder Donald, Ivanka und Eric mit der Geschäftsführung der «Trump Organization» betrauen werde. Cohen sprach in diesem Zusammenhang von einem «Blind Trust». Das ist aber eine falsche Bezeichnung für das Arrangement. Denn es ist kein Geheimnis, dass Vater Trump seinen Kindern nahesteht und sie bei ihm nach Rat suchen werden. Der Anwalt betonte, dass der neu gewählte Präsident «kein Interesse» mehr an seinem Firmenimperium habe. «Er interessiert sich nur noch dafür, Amerika wieder auf Vordermann zu bringen.»