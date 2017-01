Auf der gefährlichsten Strasse im Irak Richtung Falludscha wären beinahe zwei seiner Soldaten bei einem Angriff ums Leben gekommen – wegen seiner Fehleinschätzung. Die Männer überlebten. Doch Jeff Eggers hat das zum Umdenken bewegt. Der ehemalige Elitesoldat der Navy Seals und Kommandant einer Sondereinheit im Irak beschäftigt sich intensiv mit Führungsstrukturen – im Militär, aber auch in der Politik und anderen gesellschaftlichen Bereichen.

Eggers kämpfte 20 Jahre lang in der wohl berühmtesten Spezialeinheit der Welt, den Seals, bevor er ins Weisse Haus wechselte. Von 2010 bis 2015 beriet er US-Präsident Barack Obama in strategischen Fragen der Aussenpolitik und der Nationalen Sicherheit. Als «Special Assistant» des Präsidenten war der heute 45-Jährige zuständig für die Region Südasien, zu der Irak wie auch Afghanistan gehören. Mit der «Nordwestschweiz» sprach Eggers am Rande des Worldwebforums in Zürich über Obamas Erfolge und Misserfolge, die Trump-Administration und die Gefahr von «Fake News».

Herr Eggers, warum braucht ein US-Präsident Berater mit Kampferfahrung?

Jeff Eggers: Für Leute, die in strategischen Angelegenheiten der Aussenpolitik und der Nationalen Sicherheit Empfehlungen abgeben, ist es wichtig, dass sie verstehen, was politische Entscheide in der Praxis bedeuten. Taktische und operative Erfahrung am anderen Ende des Spektrums ist da sehr hilfreich. Damit wir nicht nur in abstrakten Begriffen über den Einsatz von Soldaten sprechen, die Familien haben. Wir sprechen von ihnen nicht nur als «boots on the ground» (ein Ausdruck für Bodentruppen, d. Red.).

Was war aus Ihrer Sicht Obamas grösste Niederlage?

Eines der Dinge, von denen ich gehofft hatte, dass sie erreicht und abgeschlossen werden, ist die Schliessung des US-Gefängnisses in Guantanamo. Es mangelte nicht an Anstrengungen. Der Präsident hat sich diesem Ziel fest verschrieben und war engagiert, vom ersten Tag an.

Der Kongress aber nicht.

Das stimmt. Ich hätte das gern abgeschlossen gesehen. Das ist nicht unbedingt als Kritik gemeint. Es ist eher eine gewisse Enttäuschung, dass das Ziel in den beiden Amtsperioden, die der Präsident hatte, nicht erreicht wurde.

Wie fällt Ihre Bilanz zu Obamas Aussenpolitik insgesamt aus?

Das können Historiker in einigen Jahren besser beantworten. Viele Dinge werden erst mit der Zeit klarer. Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass Präsident Obama in der Art und Weise, wie Amerika seine Konflikte im «Post-9/11-Umfeld» angeht, viel erreicht und zum Positiven gewendet hat. Das ist jedoch immer noch nicht abgeschlossen, es gibt noch «unfinished business».