Koffein, Schokolade und Weihnachtsmusik. Damit will eine Verwaltungsbeamtin ihre Stimmenzähler in Marinette bei Laune halten. Seit gestern werden dort wie in den anderen 71 Bezirken Wisconsins die 2,98 Millionen Stimmen neu ausgezählt, die in dem US-Bundesstaat in der Präsidentschaftswahl abgegeben wurden.

Trump gewann Wisconsin mit einem Vorsprung von 22'177 Stimmen, was weniger als einem Prozent entspricht. Die Wahlbehörde im Hauptort Madison hat angekündigt, ab Freitag fortlaufend Zwischenresultate der Neuauszählung bekannt zu geben.