Füsse auf, Kinder unter dem Tisch

Das Präsidentenbüro ist so etwas wie das Allerheiligste des amerikanischen Staates, weshalb es immer wieder Ärger über angeblich ungebührliches Verhalten von Präsidenten in dem Zimmer gibt. So sorgten Fotos, die Obama dabei zeigten, wie er seine Füsse lässig auf den «Resolute Desk» legt, bei rechtsgerichteten Kritikern für Verärgerung. Allerdings legte auch Obamas Vorgänger, der Republikaner George Bush, hin und wieder die Füsse auf den historischen Tisch. John F. Kennedy eroberte die Herzen der Amerikaner, indem er seinen Sohn unter dem Schreibtisch spielen und sich dabei fotografieren liess. Und dann war da natürlich noch Bill Clinton, der im Oval Office Monica Lewinsky traf.

Mehrere Aus- und Umbauphasen, die teilweise wegen Brandschäden im Jahr 1929 fällig wurden, brachten das Weisse Haus in seine heutige Form mit West- und Ostflügel neben dem zentralen Gebäude mit der bekannten halbrunden Säulenfassade, 35 Badezimmern, 28 offenen Kaminen, einem Schwimmbad, einer Kegelbahn und einem kleinen Kino. Platz für Gäste ist auch: Der Lincoln Bedroom bietet eine luxuriöse Übernachtungsmöglichkeit. Als Präsident geriet Bill Clinton in den 1990er-Jahren in Verdacht, den Lincoln Bedroom an reiche Geldgeber als Belohnung für grosszügige Zuwendungen vergeben zu haben.