Das Ausmass der Tat war am Abend noch unklar. "Wir wissen nicht, ob es eine Einzeltat ist oder ob wir mit mehr rechnen müssen", sagte Eliasson. Zur Zahl der Toten und Verletzten konnte er noch keine genauen Angaben machen. "Es gibt so viele Aussagen, die kursieren, deshalb ist es besser zu warten", fügte er hinzu.

"Wir tun alles, was wir können, um Klarheit in die Ereignisse zu bringen", versprach der Chef der Sicherheitspolizei, Anders Thornberg. "Wir werden jeden Stein einzeln umdrehen."

Bestürzung im In- und Ausland

Die schwedische Königsfamilie reagierte schockiert auf den Anschlag: "Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit grösster Bestürzung die Informationen über das Attentat am Nachmittag in Stockholm entgegengenommen", schrieb König Carl XVI. Gustaf auf der Homepage der Königsfamilie. "Wir folgen der Entwicklung, aber vorerst gehen unsere Gedanken an die Getöteten und deren Familien."

Auch europäische Politiker reagierten bestürzt. "Ein Angriff auf einen unserer Mitgliedsstaaten ist ein Angriff auf uns alle", erklärte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am in Brüssel. Schweden könne auf Solidarität und jede erdenkliche Hilfe zählen. "Unsere Gedanken sind beim schwedischen Volk", erklärte Juncker.

Der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel und sein französischer Amtskollege Jean-Marc Ayrault sprachen Schweden ihr Mitgefühl aus. "In diesen schweren Stunden stehen wir an der Seite unserer schwedischen Freunde", erklärten die beiden Minister. "Wir bangen mit den Schwedinnen und Schweden und sind in Gedanken bei ihnen, bei den Opfern und ihren Familien und Freunden."

"Tief betrübt über die tragischen Ereignisse" in Stockholm ist auch der österreichische Aussenminister Sebastian Kurz. "Stehen in dieser Stunde der Trauer SWE-Freunden bei; werden allen Formen des Terrorismus gemeinsam begegnen", formulierte er auf dem Kurzbotschaftendienst.

Mehrere Anschläge mit Fahrzeugen

In den vergangenen Monaten waren in mehreren europäischen Ländern islamistische Anschläge mit Fahrzeugen verübt worden. Der folgenschwerste ereignete sich am 14. Juli 2016 in Nizza: 86 Menschen wurden getötet, als ein Attentäter mit einem Lastwagen in die Menschenmenge während der Feiern zum Nationalfeiertag fuhr.

Beim Lkw-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche am 19. Dezember 2016 starben zwölf Menschen. Der aus Tunesien stammende Attentäter Anis Amri hatte den Lastwagen gestohlen.

In der britischen Hauptstadt London steuerte am 22. März ein Angreifer ein Auto in eine Gruppe von Passanten und erstach anschliessend einen Polizisten. Sechst Menschen wurden bei dem Anschlag getötet, darunter der Attentäter.