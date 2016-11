«Enttäuschend und frustrierend» findet dies Litwinenkos Freund Alex Goldfarb, Autor des Buches «Tod eines Dissidenten». «Sämtliche britischen Premierminister», sagte der in New York lebende Wissenschafter der «Nordwestschweiz» am Telefon, hätten mittlerweile eingeräumt: Alle Spuren führten von Anfang an in den Kreml. «Und trotzdem musste Marina jahrelang um die öffentliche Untersuchung kämpfen, wurden zehn Millionen Pfund Steuergelder sinnlos für Rechtsmittel ausgegeben.» Viel zu lange sei der Westen Putin immer wieder entgegengekommen, glaubt Goldfarb: «Bei härterem Auftreten wäre die Annexion der Krim womöglich nicht passiert.»

Erst danach sprach Ex-Regierungschef David Cameron davon, man müsse dem russischen Präsidenten «mit offenen Augen und kaltem Herzen» begegnen. Seine Nachfolgerin Theresa May liess nach ihrem Amtsantritt im Juli vier Wochen verstreichen, ehe sie erstmals mit Putin telefonierte. «Offen und ehrlich» wolle man über die «Differenzen bei gewissen Themen» sprechen, hiess es anschliessend in der Downing Street – viel deutlicher lässt sich Permafrost im diplomatischen Jargon nicht beschreiben.

Das nächste schwierige Verfahren

Seit Litwinenkos Tod sind auf der Insel andere prominente Dissidenten unter nie ganz geklärten Umständen ums Leben gekommen. Der georgische Oppositionelle Badri Patarkazischwili starb 2008 vermutlich an einem Herzinfarkt, der Milliardär und Litwinenko-Gönner Boris Beresowski wurde 2013 erhängt aufgefunden – ob durch Selbstmord oder Fremdverschulden, darauf mochte sich das zuständige Gericht nicht festlegen.

Unterdessen bereitet sich die Justiz auf das nächste schwierige Ermittlungsverfahren vor. Es geht um Alexander Perepilitschni, der Schweizer Strafverfolgern bei der Untersuchung russischer Geldwäsche Hilfe leistete. Im November 2012 ging der 44-Jährige joggen; später wurde der tot aufgefunden. In seinem Magen fanden Gerichtsmediziner Bestandteile der hochgiftigen Pflanze Gelsemium.