Gibt es nicht Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und Le Pen, was den antieuropäischen Kurs und den populistischen Stil anbelangt?

Früher sagte man, ich sage das Gleiche, was die EU und den Euro anbelange. Heute wird vielmehr Le Pen in ihrer Partei kritisiert, sie äffe mich nach. Tatsache ist, dass ich den Front National am direktesten bekämpfe. Neuerdings sogar mit einem Hologramm.

Sie meinen mit einem 3-D-Bild?

Dank dieser Technologie werde ich am 5. Februar an zwei Wahlmeetings zugleich auftreten können. An dem Tag hatte ich schon einen Auftritt in Paris vorgesehen. Dann erfuhren wir, dass der Front National am gleichen Tag eine Tagung in Lyon abhält. Diese Stadt will ich ihr nicht überlassen. Also plane ich einen Wahlkampfauftritt in Lyon. Um das Pariser Engagement einzuhalten, werde ich aber weiterhin in Paris auftreten, dort allerdings als Hologramm, das heisst virtuell in drei Dimensionen. Ein Novum für die Politik. Mal sehen, ob es klappt (lacht).

Sie sind kein Putin-Freund. Was sagen Sie zu den Schnüffelvorwürfen gegenüber Moskau?

Ich glaube kein Wort von dem, was die Amerikaner behaupten. Dafür gibt es keinerlei Beweise. Warum schockiert es uns nicht, dass uns der US-Geheimdienst ausspioniert? Ich bin sehr beunruhigt über die antirussische Stimmung in Europa. Auch wenn ich keinerlei Sympathien für Wladimir Putin hege: Das Verhalten der Europäer gegenüber Moskau ist unverhältnismässig, ja irrational. Frankreich hat historisch enge Beziehungen zu Russland. Es ist in unserem Interesse, die Dinge zu beruhigen. Sonst kriegen wir auf dem Kontinent ein Problem.