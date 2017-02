Katz und Maus mit der Polizei

Um nicht gleich deportiert zu werden, beginnt deswegen nach dem Zaunsprung ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Grenzpolizei. Die Flüchtlinge versuchen, so schnell wie möglich zum Aufnahmelager zu rennen, das mehrere Kilometer vom Grenzzaun entfernt im Norden der Stadt liegt. Dort fühlen sie sich erst einmal sicher. Viele, die im Lager namens «Ceti» ankommen, bluten aus Schnittwunden am ganzen Körper – Verletzungen des Nato-Drahtes, der den Grenzzaun krönt. Die Sanitäter des Roten Kreuzes müssen klaffende Wunden an Händen, Füssen und Gesicht behandeln. Auch Knochenbrüche, verursacht durch Stürze vom Zaun, werden verarztet. Die Menschen, die am «Ceti» ankommen, sind verwundet, erschöpft, aber glücklich. Sie rufen «Spanien, Spanien» und bejubeln Europa. Einige machten mit den Fingern Victory-Zeichen und singen «Bossa, bossa» («Sieg, Sieg»).

Bereits einige Tage zuvor waren rund 500 Flüchtlinge über den Zaun gesprungen und im Aufnahmelager angekommen, das mittlerweile völlig überfüllt ist. Es scheint ganz so, als ob die Flüchtlingsströme nun auch Richtung Spanien anschwellen: Im letzten Jahr wurden nach Regierungsangaben annähernd 10 500 illegale Einwanderer aufgegriffen, die in den beiden spanischen Nordafrika-Exklaven Ceuta und Melilla oder per Boot an Spaniens Südküsten ankamen. Das ist zwar wenig im Vergleich mit Süditalien, wo 2016 rund 180 000 Flüchtlinge registriert wurden, aber die Tendenz ist auch an Spaniens Aussengrenzen steigend.

Demo für grosszügigere Politik

Am Wochenende hatten in Barcelona 160 000 Menschen für eine grosszügigere Flüchtlingspolitik in Spanien demonstriert. Die spanische Regierung steht in der Kritik, weil sie bisher ihre Verpflichtungen aus dem EU-Umverteilungsprogramm nicht erfüllt hat und auch bei der Genehmigung von Asylanträgen sehr restriktiv vorgeht.