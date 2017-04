"You'll never walk alone!" steht in Anlehnung auf die berühmte Fussball-Hymne, die BVB-Fans vor dem Anpfiff singen, auf einem Bild, das Boris Becker twitterte.

Die Guten würden immer in der Überzahl sein, twitterte Comedian Luke Mockridge. Darunter teilte er das Bild von BVB-Fans, die im Rahmen der Aktion #bedforawayfans offenbar Fans vom AS Monaco eine Unterkunft für die Nacht boten.