An Bonbons denkt Rukiye Karaoglu, wenn von Recep Tayyip Erdogan die Rede ist, und ihre Augen leuchten auf. Erdogan habe den Kindern hier immer Süssigkeiten gekauft, erinnert sich die 47-Jährige. «Sie durften sich im Laden aussuchen, was sie wollten», erzählt die Krämersfrau, die von ihrer Ladentheke aus auf den Eingang des Hauses blickt, in dem der heutige Staatspräsident aufwuchs und bis in die frühen Jahre seiner politischen Karriere lebte. Rukiyes Schwester meint, dass damit alles begonnen habe – der Aufstieg des Jungen von nebenan zum Oberbürgermeister, Ministerpräsidenten, Staatspräsidenten und jetzt zum mächtigsten Mann der Türkei seit Staatsgründer Atatürk. Das habe aber nicht erst mit den Bonbons begonnen, sagt Rukiye Karaoglu und kichert. «Mein Vater sagt, der sei als Politiker geboren worden.»

Kasimpasa heisst das bodenständige Wohnviertel über dem Goldenen Horn, in dem Recep Tayyip Erdogan aufwuchs. Sein Elternhaus steht ganz oben an einer steilen Gasse. Gesäumt ist die Gasse von vier- und fünfstöckigen Wohnblocks aus den 50er-Jahren, von denen die meisten nach türkischer Sitte einen Namen tragen. «Arda» heisst das Haus, in dem Familie Erdogan lebte – ein trister Zehn-Parteien-Würfel. Erdogan wohnte im dritten Stock, zeigt Rukiye: Erst links mit seinen Eltern, später rechts mit seiner Ehefrau und dem ersten Kind, während seine Mutter nebenan in der linken Wohnung blieb.

Noch immer einer der ihren

Bis heute pocht Erdogan stolz auf seine Herkunft aus diesen einfachen und bodenständigen Verhältnissen, auf seine Verwurzelung im Volk. Bis heute versteht er sich als Anwalt der kleinen Leute, der frommen Anatolier, die sich über Jahrzehnte von den säkularistischen Eliten unterdrückt fühlten. Diese hatten die fromm-muslimische Bevölkerung Anatoliens zu Hinterwäldlern und Untertanen erklärt, obwohl die konservativen Türken zahlenmässig in der Mehrheit sind.

Erdogans Töchter durften wegen ihrer Kopftücher nicht in der Türkei studieren. Aus diesem Lebensgefühl bezieht Erdogan bis heute den Anspruch, für die Unterdrückten zu kämpfen, auch wenn er längst in einer gepanzerten Limousine fährt und stets von Leibwächtern und Beratern umringt ist. Für die Leute in Kasimpasa ist er trotzdem einer der ihren geblieben.