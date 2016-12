Über dieses Sprachrohr hat der IS in der Vergangenheit wiederholt Anschläge für sich in Anspruch genommen, die Echtheit der Botschaft konnte jedoch zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière hatte zuvor erklärt, vieles spreche für ein islamistisches Motiv. Festlegen könne er sich darauf allerdings nicht.

Der Minister räumte im ZDF ein, dass der Täter noch flüchtig sein könnte. Ein kurz nach der Tat als Verdächtiger festgenommener 23-jähriger Flüchtling aus Pakistan kam am Dienstagabend wieder auf freien Fuss. Gegen ihn bestehe kein dringender Tatverdacht mehr, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Zuvor hatte bereits der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, erklärt, die Sicherheitsbehörden seien weiter "hoch alarmiert".

Der Täter war am Montagabend mit einem Schwerlaster in eine Budengasse des Weihnachtsmarkts an der Gedächtniskirche im Zentrum West-Berlins gerast. Er tötete zwölf Menschen, darunter auch den ursprünglichen Fahrer des aus Polen stammenden und wohl gekaperten Lkw. Dieser sei als Beifahrer in der Fahrerkabine erschossen worden, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank.

Verletzt wurden laut Bundesanwaltschaft 45 Personen, davon 30 schwer. 24 Stunden nach dem Anschlag rangen de Maizière zufolge am Dienstagabend noch 14 Menschen mit dem Tod.

Landesweite Trauer

Nach dem Anschlag herrschte Trauer in ganz Deutschland. In Berlin erstrahlte das Brandenburger Tor am Dienstagabend in den Deutschlandfarben.

Das Wahrzeichen der Hauptstadt solle ein Ort sein, "an dem man seine Trauer und Solidarität ausdrücken kann", hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller zuvor gesagt. Viel zu häufig sei das Brandenburger Tor in den unterschiedlichsten Farben verschiedener Nationen angestrahlt worden, wo es auch Anschläge gegeben habe.

"Dieses Mal wird das Brandenburger Tor in unseren eigenen Landesfarben angestrahlt", sagte Müller. Nach Anschlägen etwa in Frankreich und Belgien hatte das Brandenburger Tor in der Vergangenheit in den Nationalfarben der betroffenen Länder geleuchtet.

Zum Gedenken an die Opfer des Anschlags fand zudem in der Gedächtniskirche ein Trauergottesdienst statt. Am ökumenischen Gottesdienst in der Kirche unmittelbar am Anschlagsort nahmen auch jüdische und muslimische Geistliche sowie ein Vertreter der griechisch-orthodoxen Kirche teil. Unter den Gästen waren Bundespräsident Joachim Gauck, Kanzlerin Angela Merkel und Berlins Regierender Bürgermeister Müller.

"Wir sind zusammengekommen, um vor Gott unser Erschrecken, unsere Trauer, unsere Fragen zu tragen", sagte der Pfarrer der Gedächtniskirche, Martin Germer. Der Berliner Bischof Markus Dröge rief angesichts der "Terrortat" von Berlin zu gesellschaftlichem Zusammenhalt auf. "Wir geben dem Terror nicht dadurch Recht, dass wir uns entzweien lassen", sagte er. "Wir lassen uns nicht zur Unmenschlichkeit verführen."