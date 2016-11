Bei der UNO würden zudem Berichte über Massenmorde an Zivilisten eingehen, mit denen der IS offenbar die Bevölkerung in den von der Terrororganisation gehaltenen Gebieten zum Gehorsam zwingen wolle. So sollen allein am Samstag 40 Zivilisten getötet worden sein, die früher Angehörige der irakischen Armee waren.

Stadt noch nicht eingekreist

Befreit die irakische Armee zusammen mit den kurdischen Peschmerga-Kämpfern und Milizen die Grossstadt Mossul von den Extremisten, wäre der IS im Irak militärisch weitgehend besiegt. Während die Angreifer von Osten her an Mossul heranrücken konnten, sind sie im Norden und vor allem im Süden noch weiter von der Stadtgrenze entfernt.

Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi hatte am Montagabend bei einem Auftritt in Tarnuniform im staatlichen Fernsehen jedoch verkündet, der Ring um den IS werde von allen Seiten geschlossen. Für die Dschihadisten gebe es keinen Fluchtweg, sie müssten "sterben oder sich ergeben".

Für einen zusätzlichen Konflikt könnte das Vorgehen der türkischen Regierung sorgen: Obwohl Bagdad eine Beteiligung türkischer Einheiten an der Mossul-Offensive ablehnt, schaffte die Türkei am Dienstag Panzer und Artillerie in die Nähe der Grenze zum Irak. Die türkischen Truppen unterstützen lokale Milizen und die kurdischen Peschmerga.