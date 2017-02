In einem Park in der Stadt Bandung war am Montag zunächst ein Sprengsatz hochgegangen, verletzt wurde jedoch niemand, wie die Polizei mitteilte. In einem angrenzenden Behördengebäude lieferten sich Polizisten anschliessend einen Schusswechsel mit dem mutmasslichen Attentäter, der dabei getötet wurde.

Nach Angaben von Polizeichef Tito Karnavian gehörte der Getötete der Islamistengruppe Jamaah Ansharut Daulah (JAD) an, die als wichtiger Unterstützer der IS-Miliz gilt. Er sass demnach bereits wegen Terrorvorwürfen in Haft und verlangte die Freilassung mehrerer Mitgefangener.

JAD wird für mehrere Anschläge in Indonesien verantwortlich gemacht, darunter auch eine Anschlagserie in der Hauptstadt Jakarta im Januar 2016, bei der vier Zivilisten und vier Angreifer getötet worden waren. Es war der erste Anschlag in Südostasien, zu dem sich der IS bekannt hatte.

Die US-Regierung hatte JAD im Januar als Terrororganisation eingestuft. Bei der Gruppe handelt es sich demnach um eine Dachorganisation von rund zwei dutzend indonesischen Extremistengruppen.

Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. In den vergangenen 15 Jahren wurden dort mehrere schwere Bombenanschläge verübt.